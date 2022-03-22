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بالفيديو.. الشيخ “الفوزان” يوضح ماذا يفعل العبد الذي يرجو دخول الجنة

بالفيديو.. الشيخ “الفوزان” يوضح ماذا يفعل العبد الذي يرجو دخول الجنة
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى: إن الذي يرجو الجنة يخاف من فواتها ويبادر بالأعمال الصالحة والطاعات والتقرب من الله تعالى.

وأوضح خلال فيديو مسجل، أن كل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، واستشهد بما جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا عن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة”.

وأضاف أن من يرجو الجنة فإنه يخاف من فواتها، ولذلك يبادر بالأعمال الصالحة والطاعات والعبادات التي توصله إليها، ولا يتكاسل ويقول إنه يريد الجنة دون أن عمل شئ من الأعمال التي تكون سببًا في دخول الجنة ونيل أعلى الدرجات.

 

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