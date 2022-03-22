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شؤون الحرمين تحدد صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين

شؤون الحرمين تحدد صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين
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تواصل – واس:

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع المصلين لتكون في التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها، وتوسعة الملك فهد بجميع أدوارها، وجميع ساحات المسجد الحرام، والتأكيد على المصلين بالالتزام وارتداء الكمامة، حيث حرصت الرئاسة على تخصيص مواقع خاصة للمعتمرين لأداء نسك الطواف وصلاة ركعتي سنة الطواف، فقد خصصت صحن المطاف والدور الأرضي للطائفين، وقبو المطاف، والدور الأرضي، والدور الأول لصلاة ركعتي سنة الطواف.

وخصصت الرئاسة العامة للمداخل والمخارج وتنظيم تفويج الحشود (3) أبواب رئيسة لدخول وخروج المعتمرين: (باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وباب السلام)، كما خصصت (144) باباً لدخول المصلين، و(3) جسور (جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة).

كما أعادت الرئاسة سفر الإفطار داخل أروقة الحرم والبالغ عددها ألفي سفرة وفقاً للضوابط والشروط، حيث يمكن للمتقدمين والقائمين على هذه السفر الدخول على الخدمات الإلكترونية للرئاسة والحصول على تصريح تقديم الخدمة.

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