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روسيا تحذر دول الناتو من أي خطوات متهورة: سنرد بهذا الأمر

روسيا تحذر دول الناتو من أي خطوات متهورة: سنرد بهذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تحذر دول الناتو من اتخاذ خطوات متهورة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وأكد أن العلاقة مع الولايات المتحدة على حافة الانقطاع، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تؤثر إيجابيًا على أوكرانيا.

وأوضح أنه على الولايات المتحدة التوقف عن خلق تهديدات لروسيا والتأثير على كييف.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مستشار الرئيس الأوكراني، أنه بإمكان حلف الناتو تقييم مخاطر ما تقوم به روسيا والتدخل بشكل أكثر فعالية، مؤكدًا أن روسيا ارتكبت أخطاء فادحة في حربها ضد بلادنا وتقييمها لقدرات الطرفين كانت خاطئة.

وبين أن هناك العديد من القضايا الخلافية مع الروس أبرزها سلامة أراضي الوطن والضمانات الأمنية.

وأشار إلى أنه لا يمكن التوصل إلى قرار جوهري إلا من خلال اجتماع بين الرئيسين بوتين وزلينسكي، مؤكدًا أن عقد اجتماع بين زلينسكي وبوتين سيكون ممكنا عند جهوزية مسودة خارطة طريق مطروحة للتفاوض.

من ناحيته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن بلاده ستواصل مبادراتها بشأن أوكرانيا وأن السلام صعب لكنه ليس مستحيلًا، مؤكدًا أن العالم لا يستطيع تحمل حرب باردة جديدة ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.

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