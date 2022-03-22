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غداً.. جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول في 21 برنامجًا للماجستير

غداً.. جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول في 21 برنامجًا للماجستير
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا، أنها تبدأ غدًا استقبال طلبات القبول في 21 برنامجاً أكاديمياً ومهنياً للماجستير للعام الجامعي 1445/1444هـ، ويستمر حتى الـ 3 من شهر رمضان، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل الشهري، أن التسجيل سيتاح في 7 برامج بكلية التربية تشمل ماجستير التربية الخاصة “صعوبات التعلم”، وماجستير المناهج وطرق التدريس، وكذلك القيادة التربوية، وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة، حيث أتيح التسجيل في البرامج الثلاثة للطلاب والطالبات، إضافةً إلى برنامجي الطفولة المبكرة، ورياض الأطفال للطالبات فقط.

وأضافت أن التقديم أُتيح للطلاب والطالبات على 4 برامج بكلية الشريعة وهي ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة، وماجستير الحديث و علومه، وكذلك ماجستير الفقه، وأصول الفقه، ويشمل التقديم 4 برامج بكلية العلوم الإدارية تمثلت في ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير إدارة الموارد البشرية التنفيذي، وماجستير الأنظمة، وبرنامج المحاسبة، إلى جانب ماجستير الدراسات الأدبية والنقدية بكلية العلوم والآداب للطلاب والطالبات.

وأشارت إلى أن البرامج التي يسمح القبول فيها للطلاب والطالبات، تضمنت 4 برامج بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات تشمل ماجستير الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات المؤسسية، إضافةً إلى ماجستير علم البيانات، وماجستير الذكاء الاصطناعي، وكذلك برنامج الماجستير اللغوي بكلية اللغات والترجمة، وماجستير تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL).

وأكدت أن العمادة حددت الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة ، داعيةً الراغبين في التسجيل والالتحاق بهذه البرامج الدخول عبر الرابطhttp://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

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