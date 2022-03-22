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روسيا: تدمير 1528 دبابة ومدرعة و230 طائرة أوكرانية منذ بدء الحرب

روسيا: تدمير 1528 دبابة ومدرعة و230 طائرة أوكرانية منذ بدء الحرب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 1528 دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء الحرب، وفقًا لـ”العربية”.

وأضافت الوزارة، أنه تم تدمير 230 طائرة مسيرة، وقصف 137 من أصول البنية التحتية للجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت صباح اليوم عن إسقاط 14 طائرة مسيرة للجيش الأوكراني، وتدمير 9 دبابات و7 مدرعات أوكرانية خلال ضرباتها أمس، بينما تقدمت قوات دونيتسك ولوغانسك لمسافة 6 كيلو مترات وسيطرت على 8 بلدات في دونباس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السابع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وخلّف دمارًا هائلًا في أوكرانيا، وأدى إلى نزوح أكثر من عشرة ألاف أوكراني خارج البلاد وداخلها.

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