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الدفاع الروسية: تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية

الدفاع الروسية: تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت 137 منشأة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضحت أنه تم إسقاط 14 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد لترتفع الحصيلة إلى 230 القوات الروسية تقدمت 6 كيلومترات في دونباس وسيطرت على بلدة أوروجاينويه.

وأضافت أن المروحيات القتالية دمّرت 9 دبابات و7 مدرعات أوكرانية خلال ضرباتها الليلية قوات دونيتسك ولوجانسك سيطرت على 8 بلدات في دونباس خلال 24 ساعة.

كما أشار الجيش الروسي، إلى أن 67 سفينة من 15 دولة لا تزال محاصرة في الموانئ الأوكرانية بسبب الألغام، مؤكدًا أن المركز التجاري الذي قصفه في كييف أمس، كان يُستخدم كمستودع للأسلحة.

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن قواتها استعادت السيطرة على مدينة ماكاريف غربي كييف.

وأكدت أن الجيش الأوكراني صد 14هجومًا ودمر 14 دبابة و8 مركبات و3 أنظمة مدفعية بمحيط دونيتسك ولوجانسك، وأن القوات الجوية دمرت طائرة روسية و6 مسيرات ومروحيتين خلال الـساعات الماضية.

من ناحيتها كشفت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، أن الوضع الإنساني في ماريوبول وسومي مريع، وسط نقص مميت في الغذاء والماء والدواء.

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