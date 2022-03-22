الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أول تعليق من بكين على قرار أمريكا بفرض عقوبات بحق مسؤولين صينيين

أول تعليق من بكين على قرار أمريكا بفرض عقوبات بحق مسؤولين صينيين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنه على واشنطن رفع قيود التأشيرات على المسؤولين الصينيين وإلا سترد بإجراءات مقابلة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت قرارات تعسفية ضد مسؤولين صينيين، مما يجعل الصين تفكر في الرد بعدد من الإجراءات التي كان يمكن تجنبها، مؤكدة أنها سترد على أمريكا إذا لم تسحب القيود التي فرضتها على مواطنيها.

يأتي هذا ردًا على قرار إدارة الرئيس جو بايدن، توسيع حظر السفر المفروض على مسؤولين صينيين، ليطال مسؤولين جدد تتهمهم بقمع الأقليات الدينية والعرقية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها منعت المستهدفين من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب مشاركتهم في حملات قمع ضد حرية التعبير والدين داخل الصين وخارجها.

وأوضحت أن العقوبات يتم تطبيقها على المسؤولين المتورطين في أفعال تهدف إلى قمع الممارسين الدينيين والروحيين وأفراد الأقليات العرقية والمنشقين، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب معاملة الصين لمسلمي الإيجور في المنطقة الغربية من شينغيانغ، وكذلك دعاة الحريات في التبت وهونج كونج.

مواد ذات صلة

روسيا: علاقتنا مع أمريكا على حافة الانقطاع وعليها التوقف عن هذا الأمر فورًا

روسيا: علاقتنا مع أمريكا على حافة الانقطاع وعليها التوقف عن هذا الأمر فورًا

هل تشن روسيا هجمات إلكترونية على أمريكا؟

هل تشن روسيا هجمات إلكترونية على أمريكا؟

قرار أمريكي جديد ضد مسؤولين صينيين بسبب مسلمي الإيجور

قرار أمريكي جديد ضد مسؤولين صينيين بسبب مسلمي الإيجور

«بايدن» يتحدث عن تطور خطير في الأزمة الأوكرانية.. ويوجه تحذيرًا لـ«موسكو»

«بايدن» يتحدث عن تطور خطير في الأزمة الأوكرانية.. ويوجه تحذيرًا لـ«موسكو»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>