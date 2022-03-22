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روسيا: علاقتنا مع أمريكا على حافة الانقطاع وعليها التوقف عن هذا الأمر فورًا

روسيا: علاقتنا مع أمريكا على حافة الانقطاع وعليها التوقف عن هذا الأمر فورًا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن العلاقة مع الولايات المتحدة على حافة الانقطاع، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تؤثر إيجابيًا على أوكرانيا.

وأوضحت في بيان لها، أنه على الولايات المتحدة التوقف عن خلق تهديدات لروسيا والتأثير على كييف.

فيما كشف مستشار الرئيس الأوكراني، أن هناك العديد من القضايا الخلافية مع الروس أبرزها سلامة أراضي الوطن والضمانات الأمنية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن تقدم القوات الروسية مازال محدودا في الكثير من المواقع مع توقف معظم القوات في مكانها، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تواصل صد المحاولات الروسية لاحتلال ماريوبول جنوبي البلاد وسط قتال عنيف.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلًا عن هيئة الأركان، بأن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مدينة ماكاريف غربي كييف.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، أن الوضع الإنساني في ماريوبول وسومي مريع وسط نقص مميت في الغذاء والماء والدواء.

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