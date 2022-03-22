حرب شوارع عنيفة بين الروس والقوات الأوكرانية في ماريبول

تواصل – فريق التحرير:

كشف نازحون من مدينة ماريبول، أن حرب شوارع عنيفة تجري الآن بين الروس والقوات الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن قتالًا عنيفًا يدور بين القوات الروسية والأوكرانية في ماريبول، وسط قصف مدفعي وجوي روسي مكثف على المدينة وعدة مناطق أوكرانية.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية تواصل صد محاولات روسيا للسيطرة على ماريبول، وأن الجيش الأوكراني صد هجوم القوات الروسية على منطقة ماكاريف غرب العاصمة كييف.

وأكدت أن قوات الجيش الأوكراني، تمكنت من دحر القوات الروسية من مدينة ماكاريف غرب العاصمة، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أضرارًا واسعة بالمباني السكنية والمناطق الصناعية في ماريوبول وكييف وتشيرنيهي.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن تقدم القوات الروسية مازال محدودًا في الكثير من المواقع مع توقف معظم القوات في مكانها.

من ناحيتها أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية فشلت في تحقيق تقدم في اتجاه دونيتسك ولوجانسك، وأن قواتها صدت 14هجوماً ودمرت 14 دبابة و8 مركبات و3 أنظمة مدفعية، ودمرت طائرة روسية و6 مسيرات ومروحيتين خلال الـساعات الماضية.