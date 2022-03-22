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تنبيه من “الأرصاد” لسكان هذه المناطق.. أتربة مثارة وأمطار حتى الـ٧ مساءً

تنبيه من “الأرصاد” لسكان هذه المناطق.. أتربة مثارة وأمطار حتى الـ٧ مساءً
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تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى تكوّن أتربة مثارة وأمطار رعدية على عدة مناطق وأجزاء من المملكة.

وأضاف على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأوضح أن حالة الأمطار والأتربة المثارة المتوقعة تشمل مناطق:

1- منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والقرى وبلجرشي”.

2 – منطقة عسير، وتشمل “محافظتي بيشة وتثليث، وأبها وخميس مشيط”.

3 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة “.

4 – منطقة الرياض، وتشمل “الدوادمي والرين وعفيف والحريق والدرعية والدلم والزلفي”.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم والعرضيات وبني يزيد وقيا والخرمة والمويه وتربة ورنية والشفا والطائف”.

وبين المركز أن الحالة تؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

كما توقع المركز أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على بعض المرتفعات، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على شمال المملكة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

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