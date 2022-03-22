أوكرانيا: دمرنا 14 دبابة ومروحيتين للقوات الروسية خلال الساعات الماضية

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قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الروسية فشلت في تحقيق تقدم في اتجاه دونيتسك ولوغانسك يوم أمس الاثنين.

وأكدت هيئة الأركان أن قواتها المسلحة صدت 14هجوماً، ودمرت 14 دبابة، و8 مركبات، و3 أنظمة مدفعية بمحيط دونيتسك ولوغانسك، مضيفًا أن القوات الجوية الأوكرانية دمرت طائرة روسية و6 مسيرات ومروحيتين خلال الـساعات الماضية.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السابع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وخلّف دمارًا هائلاً في أوكرانيا، وأدى إلى نزوح أكثر من عشرة ألاف أوكراني خارج البلاد وداخلها.