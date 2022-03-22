الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أوكرانيا: دمرنا 14 دبابة ومروحيتين للقوات الروسية خلال الساعات الماضية

أوكرانيا: دمرنا 14 دبابة ومروحيتين للقوات الروسية خلال الساعات الماضية
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الروسية فشلت في تحقيق تقدم في اتجاه دونيتسك ولوغانسك يوم أمس الاثنين.

وأكدت هيئة الأركان أن قواتها المسلحة صدت 14هجوماً، ودمرت 14 دبابة، و8 مركبات، و3 أنظمة مدفعية بمحيط دونيتسك ولوغانسك، مضيفًا أن القوات الجوية الأوكرانية دمرت طائرة روسية و6 مسيرات ومروحيتين خلال الـساعات الماضية.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السابع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وخلّف دمارًا هائلاً في أوكرانيا، وأدى إلى نزوح أكثر من عشرة ألاف أوكراني خارج البلاد وداخلها.

مواد ذات صلة

“زيلنسكي” يكشف سبب عدم موافقة الناتو على انضمام أوكرانيا

“زيلنسكي” يكشف سبب عدم موافقة الناتو على انضمام أوكرانيا

القصف الروسي يتسبب في تدمير أكثر من 4 آلاف منزل بأوكرانيا

القصف الروسي يتسبب في تدمير أكثر من 4 آلاف منزل بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني: أي تسوية مع روسيا ستُعرض على استفتاء شعبي

الرئيس الأوكراني: أي تسوية مع روسيا ستُعرض على استفتاء شعبي

موسكو: لدينا نحو 500 أسير أوكراني

موسكو: لدينا نحو 500 أسير أوكراني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>