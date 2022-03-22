القصف الروسي يتسبب في تدمير أكثر من 4 آلاف منزل بأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية عن تدمير أكثر من 4 آلاف منزل في أوكرانيا، نتيجة الغزو الروسي لأراضيهم.

وقالت إنه تم تدمير حوالي 3780 منزلاً بشكل جزئي، بينما تم تدمير 651 مبنى سكنيًا بشكل كامل في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وفقًا لـ”العربية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة الماضية، أن الجيش الروسي تسبب في تدمير 90% من مدينة ماريوبول، بسبب القصف المستمر عليها.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السابع والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.