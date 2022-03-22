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“زيلنسكي” يكشف سبب عدم موافقة الناتو على انضمام أوكرانيا

“زيلنسكي” يكشف سبب عدم موافقة الناتو على انضمام أوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن حلف شمال الأطلسي الـ “ناتو” لم يوافق على انضمام بلاده، لأنهم خائفون من روسيا.

وجدد زيلنسكي الدعوة للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن اللقاء مع بوتين ضروري “بأي شكل” لوقف الحرب.

وأكد أن أي تسوية سياسية مع روسيا ستُعرض على استفتاء شعبي، وأنه في حاجة لعقد لقاء مع بوتن، لتحديد موقف روسيا من إنهاء هجومها المستمر على أوكرانيا.

في الوقت نفسه أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن القوات الروسية ترتكب جرائم حرب على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن بوتين يستخدم اللاجئين كأداة حرب ضد أوروبا.

من ناحية أخرى، أعلنت الدفاع الروسية، أن مناطق في أوكرانيا تم قصفها بالصواريخ من مسافة 1000 كيلو متر، مؤكدة أن ضرباتها في أوكرانيا بالغة الدقة ولا تستهدف المنشآت المدنية.

يأتي هذا في الوقت الذي دخلت فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ27 على التوالي، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية ويستمر في مهاجمة جميع المدن الأوكرانية.

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