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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل سيتم تحصيل رسوم على الطرق؟.. وزير النقل يجيب (فيديو)

هل سيتم تحصيل رسوم على الطرق؟.. وزير النقل يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر: إن معظم دول العالم تطبق رسومًا للطرق بهدف إدارة الطلب وكيفية توجيه الحركة بين الطرق المختلفة.

وأكد الجاسر، خلال استضافته في قناة “خليجية”، أن تطبيق الرسوم إذا كان سيساعدنا في إدارة الحركة، وسيحقق لنا الجودة والصيانة في الطرق، فليس هناك مانع، لكنه ليس أمرًا وشيكًا الآن، وربما يتم تطبيقه فيما بعد.

وفي سياق آخر، أكد وزير النقل أن هناك تحديات فنية تعيق تنفيذ الجسر الذي يربط المملكة بمصر في المرحلة القريبة، لتجاوز أعماق البحر في هذه المنطقة 300 متر، بالإضافة إلى كثرة الشعاب المرجانية، مشيرًا إلى أن المشروع مؤجل ولم يتم إلغاؤه.

 

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