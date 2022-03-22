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الرئيس الأوكراني: أي تسوية مع روسيا ستُعرض على استفتاء شعبي

الرئيس الأوكراني: أي تسوية مع روسيا ستُعرض على استفتاء شعبي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنسكي اليوم، أن أي “تسوية” مع روسيا ستُعرض على استفتاء شعبي.

وأكد أنه في حاجة لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، مشيرًا إلى أن عقد لقاء مع بوتن ضروري لتحديد موقف روسيا من إنهاء الحرب.

وأوضح أنه لا يمكن اتخاذ قرار فوري بشأن الأراضي الأوكرانية المحتلة، وأن الجيش الروسي لا يعرف معنى الحرية.

وأضاف خلال كلمة متلفزة، أن القوات الروسية تتعامل بوحشية وقصفت قافلة إنسانية كانت مخصصة لإجلاء النساء والأطفال.

في الوقت نفسه نقلت وكالة تاس عن مسؤولين، أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان أول أسرى حرب وتم إطلاق سراح تسعة جنود روس.

فيما أكد نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، أن موسكو ستمضي قدما في مشروع القرار الإنساني بشأن أوكرانيا خلافا للمزاعم الغربية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها تعقد جلسة استثنائية غدًا الأربعاء، لبحث مشروع قرار بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

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