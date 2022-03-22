موسكو: لدينا نحو 500 أسير أوكراني

تواصل – فريق التحرير:

أبلغت روسيا الصليب الأحمر، صباح اليوم، تفاصيل بشأن أكثر من 500 أسير حرب، وفقًا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

وقالت الوكالة إن روسيا مستعدة لمبادلتهم بروس أسرتهم أوكرانيا.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد أعلنت عن سعيها لإنشاء آلية مع روسيا، لتبادل المعلومات عن الأسرى والقتلى. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، الخميس 17 مارس: “في وقت لاحق سنؤسس آلية للتبادل عبر أجهزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستؤدي دور الوسيط الحيادي، وسنقدم المعلومات للطرف المقابل”.

وتواصل روسيا وأوكرانيا المفاوضات حول تسوية الوضع، والتي قد أثمرت عن اتفاق لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، ووقف إطلاق النار مؤقتًا في تلك المناطق.