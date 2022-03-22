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ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يسجل 119 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يسجل 119 دولارًا للبرميل
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تواصل – فريق التحرير:

قفزت أسعار خام برنت بأكثر من 3 دولارات، صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس، ليسجل 119 دولارًا للبرميل، وفقًا لـ”العربية”.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعًا خلال تداولات صباح أمس الإثنين، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.2% إلى 106.39 دولارات.

وفي مساء أمس الإثنين قفزت العقود الآجلة لخام “برنت” مرة أخرى بنسبة 7.3% ليبلغ 115.7 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6.8% إلى 111.8 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار البترول خلال الأيام الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، ما عرض روسيا لفرض عقوبات أمريكية وغربية عليها، وارتفع سعر برميل خام برنت إلى 140 دولارًا في أعلى مستوياته خلال 14 عامًا، قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء مفاوضات روسية أوكرانية.

وتراجعت بعدها عقود النفط في الأسواق العالمية للأسبوعين الأخيرين على التوالي بنهاية جلسات التداول، الجمعة 18 مارس، حيث أنهى كلا العقدين القياسيين خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي” الأسبوع على انخفاض بحوالي 4%.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تسجيل أكثر 30 يومًا تقلبًا في أسعار النفط منذ يونيو 2020.

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