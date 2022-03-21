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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نهاية التعاملات.. النفط يرتفع بأكثر من 7%

نهاية التعاملات.. النفط يرتفع بأكثر من 7%
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، نهاية التعاملات مساء أمس الإثنين، بأكثر من 7%، في ظل استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ودخولها يومها الثامن عشر.

وفي التفاصيل، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بـ7.12%، مسجلة عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

في سياق متصل، أغلقت العقود الآجلة لخام تكساس مرتفعة بـ7.09%، مسجلة عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.

يذكر أن التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، حذر من حدوث “صدمة” في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

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