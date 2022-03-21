نهاية التعاملات.. النفط يرتفع بأكثر من 7%

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، نهاية التعاملات مساء أمس الإثنين، بأكثر من 7%، في ظل استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ودخولها يومها الثامن عشر.

وفي التفاصيل، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بـ7.12%، مسجلة عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

في سياق متصل، أغلقت العقود الآجلة لخام تكساس مرتفعة بـ7.09%، مسجلة عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.

يذكر أن التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، حذر من حدوث “صدمة” في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.