«بايدن» يتحدث عن تطور خطير في الأزمة الأوكرانية.. ويوجه تحذيرًا لـ«موسكو»

تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حلف الناتو لم يكن موحدا أكثر مما هو عليه الآن إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا، محذرا من عزم موسكو استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا.

وأشار بايدن، إلى أن الروس يتحدثون عن امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية وكيميائية وهذه علامة على عزمهم استخدام تلك الأسلحة.

وأضاف بايدن، أنه عندما بدأ بوتين حشد جنوده على الحدود مع أوكرانيا دعوت إلى وحدة صف دول الناتو.

وتابع بايدن “حذرت بوتين في وقت سابق من عواقب القيام بأي هجمات سيبرانية تستهدفنا أو تستهدف حلفاءنا”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الشركات الأمريكية ليست هي وحدها المهددة بالهجمات الإلكترونية وإنما المصلحة القومية أيضا.