حريق يلتهم غابات تكساس الأمريكية ويدمر عشرات المنازل (فيديو)

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أعلن المسؤولون، في ولاية تكساس الأمريكية، أن طواقم الإطفاء أحرزت تقدما في مكافحة حرائق الغابات في الولاية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن الحرائق التهمت مساحات شاسعة من الغابات، في مقاطعة هود بولاية تكساس، وتسببت في تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف.

وأسفرت الحرائق عن وفاة شخص كان يعمل إلى جانب فرق الإطفاء على إجلاء المدنيين، إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن 80 منزلاً.

وأفاد المتحدث باسم خدمة إطفاء تكساس أنه تم احتواء حوالي 25٪ من الحريق، وأن الحرائق التهمت حوالي 330 كيلومتراً مربعاً.