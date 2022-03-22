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ارتفاع جنوني بأسعار الوقود.. شاهد كيف يسرق الأمريكيون البنزين من السيارات

ارتفاع جنوني بأسعار الوقود.. شاهد كيف يسرق الأمريكيون البنزين من السيارات
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تواصل ـ فريق التحرير:

بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار البنزين في الولايات المتحدة تفشت ظاهرة سرقة البنزين من السيارات.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”، وقام بنشره الإعلامي إياد الحمود، يظهر أمريكي وهو يضع خرطوما في تنك بنزين إحدى السيارات الواقفة بالشارع، ليستخرج منها بعض البنزين في العبوة التي حملها بيده.

وبحسب الحمود، فإن هذا المقطع تم تصويره من ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومنذ أسبوعين توقعت أوساط صحفية أن أمريكا على موعد مع غضب شعبي عارم، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار البنزين والسلع الغذائية.

كما ظهر أحد الأشخاص أمام محطة وقود وهو يصرخ ويشير إلى لوحة الأسعار المعلقة، ويبدو من ملامح الرجل أنه هذه الأسعار غير متوقعة بل جنونية بكل معنى الكلمة.

 

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