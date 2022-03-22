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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لعمر أطول وأمراض أقل.. السعادة أرخص علاج

لعمر أطول وأمراض أقل.. السعادة أرخص علاج
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تواصل ـ فريق التحرير:

أظهرت دراسات متعددة كيف أن عدم قدرة الإنسان على التسامح والتخلي عن الغضب يرتبط ارتباطا وثيقا بالسرطان وأمراض المناعة والقلب والسكتة الدماغية.

وهناك دراسات أخرى رئيسية توضح أهمية السعادة في صحتنا، أهمها؛ تقوية مشاعر الرضا داخلنا ؛ ولكن كيف تكون سعيدا؟

بعض النصائح للشعور بالرضا الدائم:

1 – تجنب إدمان السعادة المؤقتة، مثل التسوق، إدمان السوشيال ميديا، الشوكولاتة، الطعام.

2 – حدد عادات لسعادتك: اكتب ثلاثة أشياء تمنحك شعورا قويا بالسعادة وحاول القيام بها جميعا كل أسبوع، مثل نزهة في الطبيعة، حمام منعش، أو الخروج لتناول الغداء مع والديك أو أصدقائك.

3 – ارسم نهاية سعيدة لرحلة حياتك: خذ لحظة لكتابة كيف تبدو الحياة السعيدة بالنسبة لك في نهاية المطاف، وما أهم ثلاثة أشياء تريد القيام بها من أجل الشعور بالسعادة والرضا؟

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