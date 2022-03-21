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هل بدأت الحرب الكيماوية.. حظر تجوال شامل في أوكرانيا

هل بدأت الحرب الكيماوية.. حظر تجوال شامل في أوكرانيا
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تواصل ـ فريق التحرير:

فرضت الحكومة الأوكرانية حظرا شاملا للتجوال اعتبارا من مساء أمس وحتى الأربعاء، فيما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، وسط تحولات تشي بالخطورة الشديدة.

فقد أعلن المدعي العام في أوكرانيا أن قذيفة روسية سقطت على مصنع كيماويات خارج مدينة سومي بعد الساعة الثالثة من فجر الأحد بقليل، ما تسبب في تسرب خزان يحتوي على 50 طنا من الأمونيا استغرق ساعات لاحتوائه.

فيما اعتبر المتحدث باسم الجيش الروسي، إيغور كوناشينكوف، أن التسريب كان “استفزازا مخططا” من قبل القوات الأوكرانية لاتهام روسيا زورا بارتكاب هجوم كيماوي.

من جانب آخر؛ أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوات الأوكرانية في منطقة ريفني، مشيرة إلى قصف مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في ريفني بالصواريخ.

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