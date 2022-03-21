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6 علامات تدل على نقص «الزنك» في الجسم.. يتوفر بهذه الأطعمة

6 علامات تدل على نقص «الزنك» في الجسم.. يتوفر بهذه الأطعمة
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تواصل – وكالات:

يؤكد الأطباء أن الزنك هو أحد المعادن التي يحتاجها الجسم لتنشيط أكثر من 300 إنزيم تعمل على بناء المناعة وانقسام الخلايا ونمو الخلايا والبروتينات وتخليق الحمض النووي وتعزيز المناعة والحفاظ على الصحة.

ووفقا لموقع “تايمز أوف إنديا”، فإن أعراض نقص الزنك في الجسم تشمل التالي:

1- بطء التئام الجروح

2- فقدان الوزن

3- تساقط الشعر

4- كثرة الإصابة بالمرض

5- رؤية ضبابية

6- ضباب الدماغ وصعوبة التركيز

ويؤكد الأطباء أن الزنك يوجد بكميات محدودة في الأطعمة التي نتناولها، ولا يمكن لجسمنا تخزين هذه المغذيات، هذا يعني أنه يجب استهلاكه بانتظام.

ويوضح الأطباء أنه يجب أن يستهلك الرجال فوق 14 عامًا 11 مجم من الزنك يوميًا، بينما تحتاج النساء فوق 14 عامًا إلى 8 مجم. بالنسبة للنساء الحوامل، المقدار اليومي الموصى به من الزنك هو 11 مجم وللنساء المرضعات 12 مجم.

ويوجد الزنك في بعض الأنواع من الأطعمة منها “محار البحر، والكابوريا وسرطان البحر، واللحوم والدواجن، والمشروم والخضروات، والفول والبقوليات، والمكسرات والبذور السوداني والكاجو”.

 

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