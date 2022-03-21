هاشتاق القوات الجوية الملكية يتصدر الترند: صقور الجو

تواصل- فريق التحرير:

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاق #القوات_الجوية_الملكية_السعودية، لدعم العمليات البطولية التي يقومون بها من ضرب معاقل الإرهاب الحوثي في اليمن، والتصدي للهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأبدى رواد مواقع التواصل فخرهم بالقوات الجوية الملكية، وما تقوم لحماية عرين الوطن ضد المخاطر التي يشكلها إرهابيو الحوثي المدعومين من إيران.

كما طالب النشطاء، أبطال القوات الجوية بالاستمرار في توجيه الضربات الجوية ضد الإرهابيين الحوثيين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، قد كشف، في الساعات الأولى من صباح الأحد، عن تصعيد ميليشيات الحوثي هجماتها العدائية باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت صاروخًا باليستيًا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، وجرى تدمير وإسقاط 9 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

وأوضح أنه استُهدِفَت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان.

وشملت المواقع المستهدفة محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة أرامكو السعودية بينبع.

كما أعلن عن وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لـ”ارامكو” بجدة.

وأشار التحالف، في بيان له، إلى وقوع “حريق محدود بأحد الخزانات (نتيجة الهجوم) وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية”.