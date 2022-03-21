الجمع بين التكبيرتين في الأذان أفضل أم إفرادهما؟

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، الجمع بين التكبيرتين في الأذان.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: ما هي السنة في الأذان، هل أجمع بين التكبيرتين أم أفصل بينهما بحيث تكون كل جملة من التكبير بمفردها مثل أن أقول: الله أكبر، ثم أسكت برهة، ثم أقول الجملة الأخرى؟

وأجاب الشيخ بقوله: استدل النووي وغيره بحديث إجابة المؤذن «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ، استدل بذلك على أن الجمع بين التكبيرتين أولى من إفرادهما.

وأضاف الشيخ: ويرى بعض أهل العلم أن إفراد جمل الأذان أبلغ من جمعها، مع أن الجمع في التكبير فقط، فلا يتناول الشهادتين، ولا يتناول الحيعلتين، فبعض أهل العلم يرى أن إفراد كل تكبيرة بنفس مستقل بحيث يكون بينهما فاصل أبلغ، لكن دلالة الحديث ظاهرة على الجمع بين جملتي التكبير.