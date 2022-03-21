الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قصة واقعية.. مواطنة فقدت كامل رصيدها بسبب إعلانات استقدام العمالة المنزلية الوهمية

قصة واقعية.. مواطنة فقدت كامل رصيدها بسبب إعلانات استقدام العمالة المنزلية الوهمية
0

تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من الأسر عن العاملات المنزليات للمساعدة في أعمال المنزل في هذا الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من خطورة الإعلانات الوهمية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الاحتيال والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وروى د عبدالعزيز العثمان، استشاري التغذية السريرية والمهتم بالعمل التطوعي، قصة واقعية لمواطنة وقعت ضحية الإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل.

وقال العثمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تنبيه مهم جدا مع قرب رمضان الكريم.. امرأة اتفقت مع شركة تأجير عاملات منزليات، ووصلتها رسالة جوال بها رابط لتسديد المستحقات وطلب إدخال الرمز السري للبنك”.

وأضاف العثمان “المرأة تفاجأت بسحب كامل رصيدها من جهة خارج المملكة خلال ساعة”، مضيفا أن شركة العاملات أخلت مسؤوليتها من طلب التسديد.. فلا تقعوا ضحية الاحتيال”.

مواد ذات صلة

“السديس” يعلن تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان

“السديس” يعلن تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان

مختص: ‏سماسرة العمالة المنزلية ينشطون في المواقع الالكترونية ومواقع التواصل (فيديو)

مختص: ‏سماسرة العمالة المنزلية ينشطون في المواقع الالكترونية ومواقع التواصل (فيديو)

بالصور.. الانتهاء من صيانة أبواب المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان

بالصور.. الانتهاء من صيانة أبواب المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان

بشرى.. خفض استقدام العمالة بنحو 3,000 ريال بسبب هذا القرار

بشرى.. خفض استقدام العمالة بنحو 3,000 ريال بسبب هذا القرار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة