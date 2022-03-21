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عاجل.. أجهزة مراقبة مستوى الإشعاعات في «تشيرنوبل» توقفت تماما.. ماذا ينتظر العالم؟

عاجل.. أجهزة مراقبة مستوى الإشعاعات في «تشيرنوبل» توقفت تماما.. ماذا ينتظر العالم؟
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت وكالة الرقابة النووية الأوكرانية أن أجهزة مراقبة مستوى الإشعاعات في تشيرنوبل توقفت تماما، وذلك حسبما بثت قناة “العربية”.

وقبل ثلاثة أيام أفادت السلطات الأوكرانية أنها فقدت جميع اتصالاتها مع محطة تشيرنوبل النووية.

والأربعاء الماضي؛ أعربت الوكالة الدولة للطاقة الذرية، عن قلقها إزاء الانقطاع المفاجئ للبيانات من محطة تشرنوبل النووية، موضحة أن أسباب وقف تدفق البيانات من تشرنوبل غير واضحة حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية .

وتزداد المعاناة التى يواجهها سكان مدن أوكرانيا التى تتعرض لـ القصف الروسى، حيث أشارت تقارير إلى أن الآلاف محاصرون فى بعض المدن بدون غذاء أو مياه نظيفة للشرب.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هناك مخاوف متزايدة من أزمة إنسانية متفاقمة تشهدها أوكرانيا، والتى تركت عشرات الآلاف بدون غذاء أو ماء أو كهرباء أو تدفئة فى مدن الجنوب المحاصرة وغيرها.

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