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المملكة تحصد 3 جوائز دولية في مؤتمر تبادل الخبرات العالمي لمايكروسوفت

المملكة تحصد 3 جوائز دولية في مؤتمر تبادل الخبرات العالمي لمايكروسوفت
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تواصل- واس:

حقَّق معلمو ومعلمات المملكة جائزتين دوليتين في فئة خبراء مايكروسوفت للتعلّم الإبداعي، وجائزة أخرى عن فئة مدارس مايكروسوفت، وذلك في مؤتمر تبادل الخبرات العالمي لعام 2022م، الذي أُختتمت فعالياته مؤخراً في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفازت مدارس موسوعة العلوم بقيادة المعلمة إيمان خيرالدين بالجائزة الكبرى لمدارس مايكروسوفت على مستوى العالم، بمشروع دمج الأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس أو الفصول العادية مع أقرانهم، كما فاز خبراء مايكروسوفت للتعلّم الإبداعي “ميمونة عواجي وجواهر المنيع من إدارة تعليم الرياض- محمد المحمادي وماجد الجهني من إدارة تعليم مكة المكرمة” بالمركز الأول على مستوى العالم في محور مقاومة التغيُّر المناخي، بمشروع “نحو بيئة ذكية ومستدامة” الذي يتطرق للهدف الثالث عشر “العمل المناخي” أحد أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب حصول المعلمة زينة بنت صالح الكثيري من إدارة تعليم جدة على المركز الثاني عالمياً في المحور ذاته، بمشروع “حاضرنا هو مستقبلنا” الذي استهدف تعزيز الوعي البيئي من خلال القضايا الاجتماعية المحلية والعالمية.
وتأتي مشاركة المملكة في مؤتمر تبادل الخبرات العالمي ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت العربية، بهدف تبادل الخبرات حول الحلول التقنية الحديثة وأفضل الممارسات لتطبيقها، مما يسهم في تحسين مخرجات التعليم.

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