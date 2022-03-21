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أوكرانيون يصلحون دبابات ومعدات روسية لاستخدامها ضد الجيش الروسي (فيديو)

أوكرانيون يصلحون دبابات ومعدات روسية لاستخدامها ضد الجيش الروسي (فيديو)
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعمل إحدى وحدات الدفاع الأرضي في أوكرانيا على إصلاح الأجهزة العسكرية الروسية التي يتم الاستيلاء عليها.

وفي فيديو بثته قناة “سي إن إن”؛ يظهر عدد من الميكانيكيين وهم يعملون ويستخدمون أجزاء الخردة لإعادة المركبات المدرعة إلى ساحة المعركة.

وخلال الحرب الروسية في أوكرانيا؛ استطاع كثير من الجنود الأوكرانيون الاستيلاء على مركبات ومعدات عسكرية ودبابات أثناء المعارك وقتلوا الروس التي كانوا على متنها عادة.

وغالبا ما يتخلّى الجنود الروس عن معداتهم، وبحسب إحدى وحدات الدفاع الأرضي في أوكرانيا؛ فإن الجنود الروس خائفون ومعنوياتهم متراجعة، إنهم خائفون من الانفصال عن بعضهم البعض.

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