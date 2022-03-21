«العليان القابضة» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في عدّة مدن.

المسميات الوظيفية :

مهندس حلول :

المعرفة بوظائف تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع.

أكثر من 3 سنوات خبرة مهندس حلول عمل سابقًا في التصميمات الفنية وتنفيذ برامج الأتمتة.

مدير الأمن السيبراني :

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو أي تخصص ذي صلة.

منسق مكتب الخدمة :

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

يفضل خبرة سنة.

مهندس مشروع :

خريج في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر وتطبيقات الكمبيوتر مع خبرة في مجال ذي صلة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والهندسة السحابية.

طريقة التقديم :

أوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم –(اضغطهنا).