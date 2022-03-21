الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

‏ كيف غرق الأطفال الثلاثة في مجرى السيول؟.. آباؤهم يكشفون التفاصيل

‏ كيف غرق الأطفال الثلاثة في مجرى السيول؟.. آباؤهم يكشفون التفاصيل
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف والد سلطان راغب الرحيلي – 12 سنة- الذي توفى غرقًا في قناة تصريف السيول شمال حفر الباطن، رفقة طفلين آخرين، تفاصيل المأساة.

وقال الأب المكلوم في تصريحات لـ”العربية”، إن ابنه خرج للعب مع أقرانه في تجمع مياه قريب إلا أن عمق المياه كان مفاجئا لهم، حيث بلغ 3 أمتار، مما أدى إلى غرق الأطفال الثلاثة.

وتابع “الرحيلي” أن الموقع لم يجد أي اهتمام من الجهات المختصة التي كان من المفترض أن تقوم بالتسوير أو شفط المياه، إلا أن ذلك لم يحدث مما أدى إلى وفاة الأطفال الثلاثة وتم الوصول إليهم خلال ساعتين من البحث.

كما نقلت “العربية” عن محمد طوقان الجميلي والد الطفلين غانم 10 سنوات،  وعبد الرحمن 7 سنوات، قوله إنه تناول آخر وجبة جمعته بأطفاله وبعد أن تناول معهم “الكبسة” خرجوا للعب.

وأضاف أنه فوجئ باختفائهم لمدة ساعتين ليكتشف في النهاية أنهما لقيا حتفهما في مجرى سيول وتجمع مياه قريب.

وأوضح أن والدتهما متوفية، وأنهما خرجا للعب ولكنها مشيئة الأقدار في فاتهمها موضحا أنه يحتسب أجر الفقد عند الله.

مواد ذات صلة

«الجوازات» توضح مدة المنع من دخول المملكة لمن «خرج ولم يعد»

«الجوازات» توضح مدة المنع من دخول المملكة لمن «خرج ولم يعد»

الاتحاد الأوروبي يدين استهداف منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة

الاتحاد الأوروبي يدين استهداف منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة

«العليان القابضة» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة

«العليان القابضة» تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة

الأمن العام يعلن شروط الحصول على رخصة اقتناء الأسلحة.. و 3 حالات تلغي الترخيص

الأمن العام يعلن شروط الحصول على رخصة اقتناء الأسلحة.. و 3 حالات تلغي الترخيص

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>