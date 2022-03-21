‏ كيف غرق الأطفال الثلاثة في مجرى السيول؟.. آباؤهم يكشفون التفاصيل

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كشف والد سلطان راغب الرحيلي – 12 سنة- الذي توفى غرقًا في قناة تصريف السيول شمال حفر الباطن، رفقة طفلين آخرين، تفاصيل المأساة.

وقال الأب المكلوم في تصريحات لـ”العربية”، إن ابنه خرج للعب مع أقرانه في تجمع مياه قريب إلا أن عمق المياه كان مفاجئا لهم، حيث بلغ 3 أمتار، مما أدى إلى غرق الأطفال الثلاثة.

وتابع “الرحيلي” أن الموقع لم يجد أي اهتمام من الجهات المختصة التي كان من المفترض أن تقوم بالتسوير أو شفط المياه، إلا أن ذلك لم يحدث مما أدى إلى وفاة الأطفال الثلاثة وتم الوصول إليهم خلال ساعتين من البحث.

كما نقلت “العربية” عن محمد طوقان الجميلي والد الطفلين غانم 10 سنوات، وعبد الرحمن 7 سنوات، قوله إنه تناول آخر وجبة جمعته بأطفاله وبعد أن تناول معهم “الكبسة” خرجوا للعب.

وأضاف أنه فوجئ باختفائهم لمدة ساعتين ليكتشف في النهاية أنهما لقيا حتفهما في مجرى سيول وتجمع مياه قريب.

وأوضح أن والدتهما متوفية، وأنهما خرجا للعب ولكنها مشيئة الأقدار في فاتهمها موضحا أنه يحتسب أجر الفقد عند الله.