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قرار من إندونيسيا بشأن الحجر الصحي للزوار الأجانب

قرار من إندونيسيا بشأن الحجر الصحي للزوار الأجانب
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تواصل – وكالات:

قررت إندونيسيا رفع جميع متطلبات الحجر الصحي للزوار الأجانب الذين يدخلون البلاد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وفي التفاصيل، قال وزير السياحة الإندونيسي إن بلاده سترفع جميع متطلبات الحجر الصحي للزوار الأجانب الذين يدخلون البلاد، بعد عامين من فرضها على الحدود بسبب جائحة كورونا.

وأوضح وزير السياحة والاقتصاد ساندياجا أونو، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، بأن السائحين الأجانب سيظلون مطالبين بإجراء اختبار “بي سي أر” نتيجته سلبية قبل دخول البلاد.

ولفت ساندياجا أونو إلى أنه سيتم رفع متطلبات الحجر الصحي اعتبارا من يوم الثلاثاء.

يذكر أن السلطات في إندونيسيا رفعت هذا الشهر أيضا نتيجة اختبار فيروس كورونا كوفيد-19 السلبية كشرط للرحلات الداخلية في البلاد.

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