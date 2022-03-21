من أين حصلت عليها؟.. أمريكا ترسل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا حصلت عليها سرًا

تواصل- وكالات:

تستعد أمريكا لإرسال معدات دفاع جوي سوفيتية، إلى أوكرانيا لاستخدامها في صد هجمات الجيش الروسي.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سترسل بعض معدات الدفاع الجوي السوفيتية الصنع التي حصلت عليها سراً قبل عقود لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني في سعيه لصد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية.

وقال أحد المسؤولين، إن الأنظمة تشمل منظومة الدفاع الجوي SA-8 التي كانت الولايات المتحدة قد حصلت عليها قبل عقود حتى تتمكن من فحص التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الروسي والتي صدّرتها موسكو حول العالم. يذكر أن هذه الأسلحة مألوفة للجيش الأوكراني، الذي ورث مثل هذا النوع من المعدات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وحصلت الولايات المتحدة على مدى عقود على عدد صغير من أنظمة الدفاع الصاروخي السوفيتي بحيث يمكن فحصها من قبل خبراء المخابرات الأميركية للمساعدة في تدريب القوات الأميركية على التعامل معها.

وحظيت هذه الجهود السرية باهتمام الرأي العام في عام 1994 عندما شوهدت طائرة نقل ضخمة سوفيتية الصنع في إحدى المطارات الأميركية. وتم الكشف لاحقاً عن أن هذه الطائرة كانت تحمل نظام دفاع جوي من طراز S-300 كانت الولايات المتحدة قد حصلت عليه من بيلاروسيا كجزء من مشروع سري بمشاركة مقاول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بتكلفة 100 مليون دولار، وفقاً لمسؤول سابق شارك في المهمة.