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تصريح مفاجيء من «سمير جعجع» عن المتحالفين مع مليشيا حزب الله

تصريح مفاجيء من «سمير جعجع» عن المتحالفين مع مليشيا حزب الله
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تواصل- فريق التحرير:

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” ، كل من يتحالف مع  مليشيا “حزب الله اللبناني”، في الانتخابات النيابية، بأنه مشارك في قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق “رفيق الحريري”.

وأكد في أحد لقاءاته مع أحد النواب اللبنانيين، أن كل من يتحالف مع الحزب في الانتخابات النيابية يتحالف مع قتلة الشهيد رفيق الحريري، وقتلة ثورة 14 آذار، وصولا إلى قتلة شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت، بحسب وصفه.

وحول تصريح زعيم مليشيا حزب الله، أمس حسن نصر الله بأن من يتحالف مع “القوات” يتحالف مع “كمين” الطيونة، قال جعجع: “هذا الكلام خطأ وتبين بالتحقيقات ما حصل”.

وكان نصر الله قد حذر خلال لقاء داخلي مع كوادر منطقة البقاع، من التحالف مع حزب “القوات اللبنانية”، في الانتخابات النيابية المقبلة.

كما اعتبر نصرالله أن من يتحالف مع “القوات” في الانتخابات النيابية المقبلة إنما يتحالف مع قتلة شهداء كمين الطيونة، بحسب تعبيره.

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