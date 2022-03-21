أخصائية نفسية توجه نصيحة مهمة لأولياء الأمور بشأن مهارات التأقلم لدى الأبناء

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أكدت الأخصائية النفسية ساره البابطين، والحاصلة على ماجستير في علم النفس، على أهمية تعليم مهارات التأقلم الصحية بتنظيم العواطف والإدراك والسلوك للأطفال والنشء.

وقالت البابطين، عبر حسابها في “تويتر”: “يواجه الأطفال والمراهقين كمّ من الضغوط.. كالخلافات مع الوالدين و مشاكل العلاقات الاجتماعية و الأداء الأكاديمي وضغط الأقران وما إلى ذلك”.

وأضافت: “يعد تعلم مهارات التأقلم الصحية بتنظيم العواطف والإدراك والسلوك كرد فعل على الأحداث المجهدة أو الظروف الصعبة أمر مهم للتعامل مع ضغوط الحياة”.