الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أخصائية نفسية توجه نصيحة مهمة لأولياء الأمور بشأن مهارات التأقلم لدى الأبناء

أخصائية نفسية توجه نصيحة مهمة لأولياء الأمور بشأن مهارات التأقلم لدى الأبناء
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الأخصائية النفسية ساره البابطين، والحاصلة على ماجستير في علم النفس، على أهمية تعليم مهارات التأقلم الصحية بتنظيم العواطف والإدراك والسلوك للأطفال والنشء.

وقالت البابطين، عبر حسابها في “تويتر”: “يواجه الأطفال والمراهقين كمّ من الضغوط.. كالخلافات مع الوالدين و مشاكل العلاقات الاجتماعية و الأداء الأكاديمي وضغط الأقران وما إلى ذلك”.

وأضافت: “يعد تعلم مهارات التأقلم الصحية بتنظيم العواطف والإدراك والسلوك كرد فعل على الأحداث المجهدة أو الظروف الصعبة أمر مهم للتعامل مع ضغوط الحياة”.

مواد ذات صلة

تأثيره الإيجابي كبير.. 7 نصائح لمدح الأطفال بشكل فعال

تأثيره الإيجابي كبير.. 7 نصائح لمدح الأطفال بشكل فعال

الرئيس الأوكراني: روسيا ارتكبت “جرائم حرب” في ماريوبول

الرئيس الأوكراني: روسيا ارتكبت “جرائم حرب” في ماريوبول

وكالة المسجد النبوي توصي الزائرين بهذا الأمر

وكالة المسجد النبوي توصي الزائرين بهذا الأمر

“الصحة” تقدم 4 نصائح للحصول على منزل دافئ

“الصحة” تقدم 4 نصائح للحصول على منزل دافئ

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة