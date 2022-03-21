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يقتل زوجته في الكويت ثم يغادر البلاد وبعد وصوله مصر يرسل تسجيلًا صوتيًا لحارس العقار: خنقتها

يقتل زوجته في الكويت ثم يغادر البلاد وبعد وصوله مصر يرسل تسجيلًا صوتيًا لحارس العقار: خنقتها
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تواصل- فريق التحرير:

أقدم مقيم مصري في الكويت على قتل زوجته- امرأة آسيوية- ثم تركها جثة هامدة وغادر البلاد إلى وطنه، مصطحبًا أبناءه معه.

ونشرت صحيفة الأنباء الكويتية، تفاصيل الواقعة التي كانت نهايتها غريبة، حيث أبلغ الزوج حارس العقار قتل زوجته وأخبره بأن يبلغ الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية اليوم الإثنين، حول انبعاث رائحة كريهة من شقة في منطقة المهبولة.

وتابع: وهو ما دفع أجهزة وزارة الداخلية للتعامل مع البلاغ وبعد فتح باب الشقة تم العثور على جثة سيدة آسيوية.

وأضاف أن الحارس قال إنها كانت تعيش برفقة زوجها ، وقد قتلت قبل أيام على الأرجح.

وعلى الفور انتقل مدير أمن الأحمدي اللواء صالح مطر ومدير مباحث الأحمدي عمر الرشيد، حيث تبين ان الزوج غادر البلاد بعد ارتكاب الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن الجثة وجدث في وضعية شبهة لتتم إحالتها الى الطب الشرعي ورجحت المعاينة الاولية مقتلها خنقا.

وقال المصدر، إن التحريات بشأن قاتل زوجته الآسيوية أظهرت أن القاتل مصري وغادر الى موطنه في الساعة السادسة والنصف مساء وبرفقته ابنته 16 عاما وابنه الأكبر 17 عاما.

كما تبين أنه أرسل تسجيلًا صوتيًا لحارس البناية صباح اليوم قال فيه “خنقتُ زوجتي الفلبينية وأبلغ الشرطة”.

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