«رسالة للدعوة والإرشاد بالجبيل الصناعية» تنظم محاضرة «صلة الرحم فضلها وطرق تحقيقها» للنساء.. حضوريًا

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أعلنت إدارة المساجد للدعوة والإرشاد بالجبيل بالتعاون مع جمعية رسالة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل الصناعية عن تنظيم درس نسائي حضوري بعنوان ” صلة الرحم فضلها وطرق تحقيقها”.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الدرس الدعوي سيقام حضوريا في الجبيل الصناعية، يوم الأربعاء ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣ هـ ، بعد صلاة المغرب، في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً”.

وأشارت جمعية رسالة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل الصناعية، إلى أن المحاضرة ستلقيها الداعية نادية أحمد العثمان.

وتابعت أنه يمكن التسجيل من من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، وكذلك الاستفسار من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).