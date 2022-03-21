خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر تطبيق «أبشر»

تواصل ـ فريق التحرير:
بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر، بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم من نقل معلومات الجواز القديم للجديد.
1 ـ الدخول إلى التطبيق
2 ـ اختيار الخدمات الإلكترونية من (قائمة الخدمات)
3 ـ اختيار الجوازات
4 ـ اختيار تحديث معلومات جواز للمقيمين
5 ـ الضغط على “البدء في استخدام الخدمة”
6 ـ الاختيار إذا كان تابع أو “صاحب عمل”
7 ـ اختيار الشخص المراد تحديث معلومات له
8 ـ اختيار (التالي) بعد التأكد من معلومات الشخص المختار
9 ـ تعبئة الفراغات
10 ـ الضغط على “تحديث معلومات الجواز”
11 ـ بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشير على أيقونة “أوافق” على الشروط والأحكام، وأخيرا اختيار “التأكيد”.