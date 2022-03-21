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خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر تطبيق «أبشر»

خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر تطبيق «أبشر»
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تواصل ـ فريق التحرير:

بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر، بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم من نقل معلومات الجواز القديم للجديد.

1 ـ الدخول إلى التطبيق

2 ـ اختيار الخدمات الإلكترونية من (قائمة الخدمات)

3 ـ اختيار الجوازات

4 ـ اختيار تحديث معلومات جواز للمقيمين

5 ـ الضغط على “البدء في استخدام الخدمة”

6 ـ الاختيار إذا كان تابع أو “صاحب عمل”

7 ـ اختيار الشخص المراد تحديث معلومات له

8 ـ اختيار (التالي) بعد التأكد من معلومات الشخص المختار

9 ـ تعبئة الفراغات

10 ـ الضغط على “تحديث معلومات الجواز”

11 ـ بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشير على أيقونة “أوافق” على الشروط والأحكام، وأخيرا اختيار “التأكيد”.

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