خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر تطبيق «أبشر»

تواصل ـ فريق التحرير:

بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر، بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم من نقل معلومات الجواز القديم للجديد.

1 ـ الدخول إلى التطبيق

2 ـ اختيار الخدمات الإلكترونية من (قائمة الخدمات)

3 ـ اختيار الجوازات

4 ـ اختيار تحديث معلومات جواز للمقيمين

5 ـ الضغط على “البدء في استخدام الخدمة”

6 ـ الاختيار إذا كان تابع أو “صاحب عمل”

7 ـ اختيار الشخص المراد تحديث معلومات له

8 ـ اختيار (التالي) بعد التأكد من معلومات الشخص المختار

9 ـ تعبئة الفراغات

10 ـ الضغط على “تحديث معلومات الجواز”

11 ـ بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشير على أيقونة “أوافق” على الشروط والأحكام، وأخيرا اختيار “التأكيد”.