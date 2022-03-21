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وول ستريت جورنال: واشنطن تخطط لزيادة قواتها بالقرب من روسيا.. تفاصيل البرنامج السري

وول ستريت جورنال: واشنطن تخطط لزيادة قواتها بالقرب من روسيا.. تفاصيل البرنامج السري
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صيحفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة قواتها بالقرب من روسيا، وفقا لقناة “العربية”.

وقالت وول ستريت جورنال، في تقرير لها، إن من بين الأسلحة التي سترسلها واشنطن إلى أوكرانيا منظومة SA8 السوفيتية.

وأوضحت الصحيفة أن البنتاجون تقول إنها حصلت على الأسلحة السوفيتية من خلال برنامج سري، مشيرة إلى أن البنتاجون يقول إنه حصل على الأسلحة السوفيتية خلال السنوات الماضية.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن واشنطن ترسل أنظمة دفاع جوي سوفيتية إلى أوكرانيا حصلت عليها سرا.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة اندلاع قتال عنيف في محيط منطقة بوديليسكي في كييف بين القوات الروسية والأوكرانية في اليوم الـ 26 من العمليات العسكرية في أوكرانيا.

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، اليوم الاثنين، فيما استمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية.
ميدانيا، أعلنت السلطات في أوكرانيا فرض حظر تجوال شامل اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأربعاء، وطالب عمدة كييف سكان المدينة بارتداء أقنعة خوفاً من تلوث سام جراء القصف الروسي.

في سياق متصل، أكد المدعي العام في أوكرانيا إن قذيفة روسية سقطت على مصنع كيماويات خارج مدينة سومي بعد الساعة الثالثة فجرا بقليل، ما تسبب في تسرب خزان يحتوي على 50 طنا من الأمونيا استغرق ساعات لاحتوائه.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الجيش الروسي، إيغور كوناشينكوف، أن التسريب كان “استفزازا مخططا” من قبل القوات الأوكرانية لاتهام روسيا زورا بارتكاب هجوم كيمياوي.

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