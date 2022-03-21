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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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إنجاز جديد.. الموارد البشرية تحصل على اعتماد شهادة الآيزو الدولية لجهات الرقابة

إنجاز جديد.. الموارد البشرية تحصل على اعتماد شهادة الآيزو الدولية لجهات الرقابة
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تواصل- واس:

توجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشهادة الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17020:2012) لجهات التفتيش من مركز الاعتماد الخليجي للجهات المطابقة لمعايير المنظمة الدولية للمعايير (ISO) نظير تحقيق الوزارة لمعايير الجودة العالمية في مجال الرقابة والتفتيش.
وتحظى الشهادة بتقدير كبير على المستوى الدولي باعتبارها مؤشرًا موثوقًا منه بشأن كفاءة الرقابة والتفتيش، حيث تستند الشهادة في معايير التقييم إلى المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020:2012 التي تُستخدم لتقييم جهات التفتيش في جميع أنحاء العالم، وتتضمن تقييمًا شاملًا لكافة عناصر جهة التفتيش بما فيها فحص الكفاءة الفنية للعاملين ومؤهلاتهم وتدريبهم وخبراتهم، وملاءمة طرق الرقابة والتفتيش والعمليات والمرافق والتقنية والأدوات المساعدة والمنهجيات المعمول بها، وتطبيق الممارسات اللازمة لضمان النزاهة والسرية والعمل في ظروف آمنة، والتوثيق والتحكم بالوثائق، وعمليات المراجعة والتدقيق الداخلي، والإجراءات الفعالة لضمان الجودة؛ مما يؤكد قدرة الوزارة على إدارة عمليات الرقابة وفق أعلى المعايير الدولية.
يذكر أن الوزارة قد أطلقت مؤخرًا عدة برامج ومبادرات نوعية في مجال الرقابة، أبرزها الأتمتة الكاملة لعمليات الرقابة، وبرنامج الرقابة الموجهة بناءً على المخاطر، ونظام الرقابة الإلكترونيّة، وتطوير منصة التقييم الذاتي للمنشآت، ومبادرة تحديث جدول المخالفات بما يتواءم مع جسامة المخالفة وأحجام المنشآت، ودليل الامتثال لأصحاب العمل لرفع مستوى وعي أصحاب العمل والعاملين بنظام العمل والإجراءات الرقابية، كما تسعى باستمرار إلى تطوير كفاءة مراقبيها، حيث قدمت أكثر من 2,700 ساعة تدريبية للمراقبين في كافة مناطق المملكة خلال عام 2021، تلقى فيها المراقبين تدريبًا مكثفًا حول إجراءات الرقابة وآليات ضبط المخالفات، والجوانب القانونية والجوانب السلوكية لأعمال الرقابة وغيرها.

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