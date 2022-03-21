الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أشهر لاعب في العالم يُسلم حسابه في إنستقرام لطبيبة أوكرانية لنشر ما يحدث

أشهر لاعب في العالم يُسلم حسابه في إنستقرام لطبيبة أوكرانية لنشر ما يحدث
0

تواصل- فريق التحرير:

قرر لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، دعم أوكرانيا أمام “الغزو الروسي”، من خلال تجنيد حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، والذي يتابعه عليه أكثر من 71 مليون شخص حول العالم، لنشر ما آلت إليه الأوضاع بعد الحرب.

وسلّم “بيكهام”- أحد أشهر اللاعبين في العالم-  إدارة حسابه على إنستقرام إلى طبيبة في أوكرانيا في محاولة لتسليط الضوء على عمل المهنيين الطبيين الذين يعتنون بالمرضى وسط الغزو الروسي للبلاد.

وحسب “سي إن إن”، قام كابتن إنجلترا السابق لكرة القدم، الذي كان سفير اليونيسف للنوايا الحسنة منذ 2005، بتمكين الدكتورة إيرينا – رئيسة مركز ما قبل الولادة في خاركيف – لإطلاع 71.6 مليون متابعي الحساب الظروف التي تعمل في ظلها هي وزملاؤها.

وخلال عملية الاستحواذ، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قامت إيرينا، التي تم تحديدها بالاسم الأول فقط، بنشر مقاطع وصور من المنشأة في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا على موقع قصص بيكهام على الإنستغرام، وكشفت كيف أثرت الحرب على دورها وعمل فريقها.

قالت إيرينا إنها تعمل الآن لمدة 24 ساعة يوميًا، مضيفة أنه بينما كان فريقها “يخاطر بحياتهم على الأرجح” بالعمل أثناء النزاع، فـ”نحن نحب عملنا”.

مواد ذات صلة

فيديو صادم.. صاروخ روسي يخترق منزلا في أوكرانيا ويستقر في المطبخ دون أن ينفجر

فيديو صادم.. صاروخ روسي يخترق منزلا في أوكرانيا ويستقر في المطبخ دون أن ينفجر

إعلام صيني يكشف هدف أمريكا من إطالة الحرب في أوكرانيا

إعلام صيني يكشف هدف أمريكا من إطالة الحرب في أوكرانيا

10 ملايين أوكراني فروا من منازلهم معظمهم من النساء والأطفال

10 ملايين أوكراني فروا من منازلهم معظمهم من النساء والأطفال

عاجل.. وضع قائد استخبارات روسي رهن الإقامة الجبرية

عاجل.. وضع قائد استخبارات روسي رهن الإقامة الجبرية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>