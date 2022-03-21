واقعة صادمة.. ألماني يقتل عامل بنزينة طالبه بارتداء الكمامة

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة صادمة، أقدم رجل على قتل عامل بنزينة بإطلاق الرصاص عليه بعدما طالبه بارتداء الكمامة.

وفي التفاصيل، فقد بدأت اليوم الإثنين محاكمة رجل في ألمانيا متهم بقتل عامل في محطة بنزين، بزعم حدوث خلاف بشأن ارتداء الكمامة.

وبحسب لائحة الاتهام، أطلق المتهم 50 عاما النار على العامل، الذي يبلغ من العمر 20 عاما من مسدس في محطة بنزين ببلدة إيدار-أوبرشتاين في سبتمبر الماضي.

ووفقا للتحقيقات، طلب العامل من العميل أكثر من مرة ارتداء الكمامة بموجب قواعد مكافحة كورونا، وذلك قبل أن يقتله العميل، في جريمة تسببت في صدمة على مستوى ألمانيا.

وإلى جانب تهمة القتل، يواجه الرجل أيضا اتهاما بحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وستجرى المحاكمة خلال 13 جلسة مقررة حتى منتصف مايو المقبل.

وقال محامي المتهم قبل المحاكمة إن موكله ينوي الإدلاء باعتراف والتعبير عن ندمه على الجريمة.

وفي المحكمة بمنطقة باد-كرويتسناخ، واجه المتهم حشدا كبيرا من المصورين، لكنه أبقى ذراعيه مطويتين ورأسه منحنية وعيناه مغمضتين. ومثل باقي الأفراد المتواجدين في قاعة المحكمة ارتدى المتهم الكمامة.