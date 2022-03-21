وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمجال الحوكمة ؛ للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المهام الوظيفية:

– تحليل المعلومات المتعلقة بمسائل الحوكمة ومراجعة توصيات صندوق الاستثمارات العامة

– مراقبة وتحليل إدارة وأداء أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك تسليط الضوء على الثغرات في الضوابط الداخلية ومراجعة التقارير ذات الصلة

– مراقبة تنفيذ معايير حوكمة الشركات الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة لأجهزة الكمبيوتر ودعم أجهزة الكمبيوتر في أي مسائل حوكمة مستمرة

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