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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمجال الحوكمة ؛ للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المهام الوظيفية:

– تحليل المعلومات المتعلقة بمسائل الحوكمة ومراجعة توصيات صندوق الاستثمارات العامة

– مراقبة وتحليل إدارة وأداء أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك تسليط الضوء على الثغرات في الضوابط الداخلية ومراجعة التقارير ذات الصلة

– مراقبة تنفيذ معايير حوكمة الشركات الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة لأجهزة الكمبيوتر ودعم أجهزة الكمبيوتر في أي مسائل حوكمة مستمرة

– إخلاء المسؤولية: من أجل تحقيق تجربة مرشح عالية الجودة ، نعمل بجد لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص. نتيجة لذلك ، إذا تقدمت بطلب ولم تسمع من فريق اكتساب المواهب لدينا في غضون 12 يوم عمل ، فإن طلبك لا يفي بمتطلبات الدور

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر الموقع الرسمي للصندوق:

بوابة التوظيف: (اضغط هنا)

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