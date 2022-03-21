وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمجال الحوكمة ؛ للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المهام الوظيفية:
– تحليل المعلومات المتعلقة بمسائل الحوكمة ومراجعة توصيات صندوق الاستثمارات العامة
– مراقبة وتحليل إدارة وأداء أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك تسليط الضوء على الثغرات في الضوابط الداخلية ومراجعة التقارير ذات الصلة
– مراقبة تنفيذ معايير حوكمة الشركات الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة لأجهزة الكمبيوتر ودعم أجهزة الكمبيوتر في أي مسائل حوكمة مستمرة
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التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر الموقع الرسمي للصندوق:
بوابة التوظيف: (اضغط هنا)