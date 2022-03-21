«هيبة..حضور.. وبصمة جديدة».. «شماغ ميباج»  أفضل التصاميم العصرية في عالم الأشمغة

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أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن إطلاق أحدث منتجاتها في عالم الملابس الرجالية المرتبطة بالزي الوطني الخليجي، وهو شماغ عصري جديد، يحمل اسم ” شماغ ميباج”.

وكان “شماغ ميباج”، قد سبقته في الأسابيع القليلة الماضية، حملة تسويق تشويقية كبيرة استهدفت السوق السعودي والخليجي، وعلى مختلف المنصات والوسائل الإعلانية واسعة الانتشار.

و” شماغ ميباج “هو نتاج وحصيلة خبرة سنين طويلة أمضتها عجلان وإخوانه في ابتكار وتطوير عالم الأزياء الرجالية بالمملكة والخليج العربي.

كما أنه مصنوع من أجود أنواع الغزول العالمية، وذي ألوان جذابة ومميزة، ومنه الأحمر الغامق، والأحمر الفاتح، وكذلك اللون الأبيض.

ويمتاز أيضا بتنوع تصاميمه الكلاسيكية المبتكرة لتناسب أذواق المستهلكين وطلبات الأسواق الحالية، ومواكبه أفضل تصاميم العصر الحديث، التي تناسب الذوق الرفيع للرجل الخليجي العصري.

وسيتوفر ” شماغ ميباج” في الوقت الراهن بمختلف المقاسات (52-55-58-60-62-64) للشماغ الأحمر ومقاسات ( 55-58-60 ) للشماغ الأبيض بحيث تتوافق مع مختلف الأذواق الحريصة على الجديد في عالم الملبوسات الرجالية.

كما أنه متوفر على الموقع الالكتروني لعجلان وإخوانه ajstore.com وفي الأسواق من خلال الوكلاء والموزعين في السوق السعودي والخليجي .

و”شماغ ميباج …. هيبة حضور” سيكون هو الشعار التسويقي الحاضر عبر مختلف الوسائل لهذا الشماغ.

ويحكي عن قصة شماغ عصري سيكون له صدى واسع وحضور بارز بين الأشمغة المتداولة في السوق، معبرا في الوقت نفسه عن تميز مجموعة عجلان وإخوانه في مواكبة الجديد في الملبوسات الرجالية، وحرصها على الاهتمام برفع ذائقة المستهلك الخليجي ومسايرة اهتمامه بعالم الأناقة الرجالية.