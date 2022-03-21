لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف إدارية شاغرة بـ «هيئة تنمية الصادرات»

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي مالي
2- أخصائي وثائق ومحفوظات
3- أخصائي تقنية معلومات
4- أخصائي أمن سيبراني
5- أخصائي اول أمن سيبراني
6- أخصائي استقطاب اعضاء
7- أخصائي اول تقنية معلومات
8- كبير اخصائيين شراكات خارجية
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر حساب الهيئة.
رابط التقديم: اضغط هنا