الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف إدارية شاغرة بـ «هيئة تنمية الصادرات»

لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف إدارية شاغرة بـ «هيئة تنمية الصادرات»
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي مالي

2- أخصائي وثائق ومحفوظات

3- أخصائي تقنية معلومات

4- أخصائي أمن سيبراني

5- أخصائي اول أمن سيبراني

6- أخصائي استقطاب اعضاء

7- أخصائي اول تقنية معلومات

8- كبير اخصائيين شراكات خارجية

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر حساب الهيئة.

رابط التقديم:    اضغط هنا

مواد ذات صلة

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث القانونية

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث القانونية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

مدينة الملك سعود الطبية تعلن توفر وظائف صحية شاغرة في الرياض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن توفر وظائف صحية شاغرة في الرياض

نيوم تعلن عن وظائف لخريجي 2022 بمزايا.. الشروط ورابط التقديم

نيوم تعلن عن وظائف لخريجي 2022 بمزايا.. الشروط ورابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>