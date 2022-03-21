لحملة البكالوريوس فما فوق.. وظائف إدارية شاغرة بـ «هيئة تنمية الصادرات»

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي مالي

2- أخصائي وثائق ومحفوظات

3- أخصائي تقنية معلومات

4- أخصائي أمن سيبراني

5- أخصائي اول أمن سيبراني

6- أخصائي استقطاب اعضاء

7- أخصائي اول تقنية معلومات

8- كبير اخصائيين شراكات خارجية

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر حساب الهيئة.

رابط التقديم: اضغط هنا