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خدمات جديدة للحجاج والمعتمرين.. الحج والعمرة توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف

خدمات جديدة للحجاج والمعتمرين.. الحج والعمرة توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف
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وقّعت وزارة الحج والعمرة اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف بهدف التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات الموجّهة لخدمة الحاج والمعتمر؛ بما يتوافق مع شروط الواقفين.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في محافظة جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
ومثّل وزارة الحج والعمرة في التوقيع معالي نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، فيما مثّل الهيئة العامة للأوقاف محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي.
وتضمنت المذكرة عدداً من الخدمات الموجّهة للحجاج والمعتمرين؛ تتمثل بالتعاون في رصد احتياجات الحاج والمعتمر، والتعاون في تصميم وتطوير منتجات وبرامج ومشاريع موجّهة لضيوف الرحمن وفقاً لشرط الواقف، إضافة إلى تطوير قدرات المنظمات غير الربحية العاملة في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين التي تشرف عليها الوزارة، والتعاون في تفعيل مرصد القطاع غير الربحي لرصد جهود القطاع في خدمة ضيوف الرحمن.
كما نصّت على التعاون في دراسة عدد من المشاريع النوعيّة الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن، منها: تأسيس منصة توعوية للقادمين للحج والعمرة، وتأسيس صندوق وقفي لخدمة ضيوف الرحمن، ومشروع منصة تدريب وتأهيل العاملين في الحج والعمرة، بالإضافة إلى دراسة مشروع تأسيس مصنع للإحرام الصحي الوقفي “بتقنية النانو”، ومشروع سقيا المياه في الحج، ومشروع حياكم لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن من الحجاج والمعتمرين.
ويأتي توقيع المذكرة بين الطرفين في إطار حرص حكومة المملكة -أيدها الله-على بذل جميع الجهود في خدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر وفق أرقى المعايير منذ بدء الرحلة الإيمانية وحتى انتهائها، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ورؤية المملكة 2030 في تسهيل استضافه المزيد من ضيوف الرحمن.

 

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