إعلام صيني يكشف هدف أمريكا من إطالة الحرب في أوكرانيا

تواصل- وكالات:

تحدثت وسائل إعلام صينية، عن رغبة أمريكا في إطالة أمد الحرب بأوكرانيا، كاشفة عن هدف الناتو من هذا الغرض.

وحسب صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية فإن: “الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يزودون أوكرانيا بالأسلحة لمنع الحرب من الانتهاء بسرعة كبيرة ولتعظيم أرباح الصناعة العسكرية”.

ونقلت الصحيفة، عن المراقب العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ، بأن الدول الغربية تحاول اتهام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة من أجل المساومة على حيادها في هذا الصراع.

وأضاف بينغ: “ليست هناك حاجة للصين لتقديم المساعدة لروسيا، لأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست حربًا واسعة النطاق لا تستطيع روسيا شنها بمفردها.

وفقًا لما رأيناه حتى الآن، يمكن للمجمع الصناعي العسكري الروسي أن يزود الجيش الروسي بكل ما هو ضروري.. ليس فقط هذا.. إلى جانب ذلك، لا تزال روسيا تمد شركاءها بالسلاح”، متسائلا: فلماذا يحتاج إلى الإمدادات العسكرية من الآخرين؟

وكتبت الصحيفة أن “الصين اتخذت موقفًا محايدًا في الصراع الروسي الأوكراني الحالي، وبالتالي فإن تقديم المساعدة العسكرية من قبل أي من الأطراف سيتعارض مع السياسة الخارجية والمصالح الوطنية لجمهورية الصين الشعبية”.