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قتال عنيف في محيط منطقة بوديليسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف

قتال عنيف في محيط منطقة بوديليسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة اندلاع قتال عنيف في محيط منطقة بوديليسكي في كييف بين القوات الروسية والأوكرانية في اليوم الـ 26 من العمليات العسكرية في أوكرانيا.

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، اليوم الإثنين، فيما استمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية.

ميدانيا، أعلنت السلطات في أوكرانيا فرض حظر تجوال شامل اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأربعاء، وطالب عمدة كييف سكان المدينة بارتداء أقنعة خوفاً من تلوث سام جراء القصف الروسي.

في سياق متصل، أكد المدعي العام في أوكرانيا إن قذيفة روسية سقطت على مصنع كيماويات خارج مدينة سومي بعد الساعة الثالثة فجرا بقليل، ما تسبب في تسرب خزان يحتوي على 50 طنا من الأمونيا استغرق ساعات لاحتوائه.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الجيش الروسي، إيغور كوناشينكوف، أن التسريب كان “استفزازا مخططا” من قبل القوات الأوكرانية لاتهام روسيا زورا بارتكاب هجوم كيمياوي.

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