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«وفاة امرأة غرقًا داخل غسالة».. أغرب حادثة في مصر وقرار مفاجيء من النائب العام

«وفاة امرأة غرقًا داخل غسالة».. أغرب حادثة في مصر وقرار مفاجيء من النائب العام
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تواصل – فريق التحرير :

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في واقعة وفاة امرأة غرقًا داخل غسالة ملابس بمسكنها بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستكمال التحقيقات فيها.

وتصدّر وسم «#حادثة_الغسالة» و«#قتلت_أم_انتحرت» مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، بعد انتشار رواية عن وفاة سيدة تُدعى أمنية، المعروفة باسم «أم التوأم» داخل غسالة.

وعادةً ما نسمع عن وفيات بسبب التيار الكهربائي للغسالات، لكن كيف يتوفى شخص داخل غسالة؟، هذا ما يُضفي غرابة على حادث أمنية، والذي تحدّث عنه شقيقها محمد علاء، كما عرّف نفسه على موقع التغريدات القصيرة، “تويتر”.
وكتب تفاصيل الحادث: “المكان، مدينة بيلا، كفرالشيخ، التاريخ 2 يوليو 2021، أختي ملحقتش تفرح بولادها وتركتهموهم عندهم 45 يوما، ملحقوش يشوفوها ولا ينطقوا كلمة ماما”.
في يوليو 2021، توفيت أمنية بعد غرقها في الغسالة، إذ قال زوجها إنه استيقظ من النوم ولم يجدها، إذ غرقت في الغسالة، كما يقول شقيقها: “بالمناسبة هيا ماتت غرقانة (اسفكسيا الغرق) عشان محدش يفكر أنها ماتت متكهربة من الغسالة ومكنش فيه غسيل ولا حاجة”.

وشكّك علاء في وفاة شقيقته، بأن الحادث قتل وليس انتحار كما يُردد زوجها، “يعني إيه نصحى الصبح بعد ما كنا معاها؟، من كام ساعة يقولولنا إنها انتحرت طب انتحرت ازاي يا جماعة؟ يقولوا انتحرت في الغسالة؟ غسالة إيه اللي تنتحر فيها؟، هي كانت عروسة لعبة، هو فيه حد ممكن يحط رأسه في ميه لحد ما يموت، وكمان عاوزين نستوعب يعني إيه انتحار؟”.
أضاف: “يوم الوفاة، صحينا يومها الساعة 8 الصبح الباب بيخبط وجارتنا بتقول (الحقوا فيه صويت جاي من شقة أمنية اللي بالمناسبة ساكنة في العمارة اللي قصادنا)، طلعنا جري أنا ووالدتي لقينا أختي على الأرض قدام المطبخ وكانت أختي ميتة بقالها ساعات وحواليها زوجها وحماتها والست صاحبة شواية السمك إلى سبقتنا وطلعت قبل ما إحنا نطلع، أول ما أمي شافتها اترمت عليها واترجتها أنها ترد بس للأسف مفيش رد هي قاطعة النفس من 6 ساعات أو أكتر”.

وتابع علاء : إن شقيقته لم يتم إنقاذها على الفور، إذ كتب: “قُلت أكيد طلعتوها بسرعة يمكن لسه فيها النفس، الحقيقة برضو أنهم مطلعوهاش وسابوها مكانها لحد ما الست بتاعة شواية السمك طلعت وهي اللي طلعتها (ويكأن لازم يكون فيه شاهد من برا البيت)، تلاتة معرفوش يطلعوها واللي بالمناسبة أختي كلها على بعضها 65 كيلو تقريبًا”.
وعن سبب الوفاة، قال علاء: “بعد ما وصلنا المستشفى مفتش الصحة قال إنها ميتة نتيجة اسفكسيا الغرق، وأن الوفاة حصلت تقريبا من 6 ساعات بسبب التيبس اللي بدأ يظهر على الفم ومن هنا انتقلنا للنيابة عشان يتفتح تحقيق”.

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